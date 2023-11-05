Вночі ЦАХАЛ завдав авіаударів по командних, спостережних пунктах та інфраструктурі ХАМАСу

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Вночі військовослужбовці ЦАХАЛу скерували авіацію для удару по військовому комплексу ХАМАСу, де розмістилися командні та контрольні центри, спостережні пункти та додаткова інфраструктура терористів", - йдеться у повідомленні.

Війська ЦАХАЛу продовжують спрямовувати удари авіації по інфраструктурі терористів ХАМАСу, складах зброї, спостережних пунктах і центрах управління в секторі Гази, додали у пресслужбі.

Під час спільних дій сухопутних, повітряних і військово-морських сил Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази було уражено понад 2,5 тисячі терористичних цілей.

У пресслужбі також опублікували відео ударів ЦАХАЛу по позиціях ХАМАСу у секторі Гази.