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ХАМАС відмовився від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників, - ЗМІ

8 жовтня, 2023 неділя
18:50
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Єгипетські джерела, знайомі з посередництвом під керівництвом Каїра між урядом Ізраїлю та палестинським керівництвом у Секторі Газа, розповіли про спроби домовитися щодо заручників, узятих бойовиками ХАМАСу на ізраїльській території

Про це у неділю, 8 жовтня 2023 року, пише панарабська газета Al-Arabi Al-Jadeed.

За інформацією виданням, під час телефонних дзвінків, які мали місце ввечері в суботу, 7 жовтня, офіційні особи Ізраїлю вимагали втручання Єгипту для початку перемовин щодо "швидкого звільнення поранених заручників та заручників літнього віку".

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, виявило, що Каїр передав ізраїльські повідомлення провідникам ХАМАС, які включали застереження щодо використання ізраїлсььких полонених як живих щитів.

Окрім того, як стверджується, ізраїльська сторона попросила офіційних осіб в Головній розвідувальній службі Єгипту про допомогу у "визначенні координат районів, де могли б бути розміщені заручники, щоб уникнути нападу на них".

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Інше джерело повідомило, що американська адміністрація через низку комунікацій на військовому та розвідувальному рівнях закликала Каїр натиснути на ХАМАС, аби угрупування зупинило подальший розвиток насильства.

Єгипетське джерело пояснило Al-Arabi Al-Jadeed, що керівництво організації ХАМАС підтвердило під час контактів з ним, що припинення вогню не є предметом угоди, і що якщо Тель-Авів хоче зупинити війну, він повинен припинити вогонь "в односторонньому і повному порядку. утриматися від бомбардувань Сектора Гази", і тоді ХАМАС "перегляне свої плани".

Окрім того, ХАМАС відмовився надати будь-яку інформацію щодо кількості ізраїльських заручників та місць їхнього перебування, адже "ця інформація є невід’ємною частиною процесу звільнення палестинців з ізраїльських в'язниць і нових вимог, які виникнуть пізніше".

Також, за даними тих же єгипетських джерел Al-Arabi Al-Jadeed, відбулася розмова на рівні офіційних осіб розвідок Єгипту та Ірану. Бесіда обмежилася обміном баченням поточної ситуації у Секторі Газа.

Разом з тим, у коментарі газеті The Times of Israel, ізраїльські чиновники, імена яких, щоправда, не називаються, заперечили повідомлення щодо подібних перемовин за посередництва Єгипту.

"Зараз ми боремося з терористами на території Ізраїлю. Зараз ми не ведемо жодних розмов про заручників", - цитує The Times of Israel одного зі своїх співрозмовників.

  • Ізраїль підтверджує перебування щонайменше 100 своїх громадян в заруіниках в угрупування ХАМАС. Серед них є як цивільні, так і військові обох статей, а також діти.
  • На відміну від попередніх загострень арабо-ізраїльського конфлікту, ранком 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу та "Ісламського джихаду" окупували 7 територіальних громад Ізраїлю, прилеглих до Сектору Гази.
  • Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни.
Ізраїль
Палестина
Єгипет
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