Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни

Про це пише Times of Israel.

Кабінет міністрів безпеки проголосував за те, щоб офіційно перевести країну в стан війни і вона могла здійснювати "значну військову діяльність".

Видання пояснює, що таке рішення кабінету міністрів безпеки надає правовий статус відповідно до Основного закону Ізраїлю - згідно зі статтею 40, країна не може розпочати війну без рішення уряду.

"Війна, яка була нав'язана державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Газа, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - йдеться в заяві уряду.

Востаннє Ізраїль оголошував стан війни 6 жовтня 1973 - конфлікт між Єгиптом, Сирією та Ізраїлем отримав назву Війна Судного дня та тривав 18 днів. Війна розпочалась з неочікуваної атаки арабських країн на Синайський півострів та Голанські висоти.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

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