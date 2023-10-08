Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни
У неділю, 8 жовтня, кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни - це перше подібне рішення за 50 років
Про це пише Times of Israel.
Кабінет міністрів безпеки проголосував за те, щоб офіційно перевести країну в стан війни і вона могла здійснювати "значну військову діяльність".
Видання пояснює, що таке рішення кабінету міністрів безпеки надає правовий статус відповідно до Основного закону Ізраїлю - згідно зі статтею 40, країна не може розпочати війну без рішення уряду.
"Війна, яка була нав'язана державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Газа, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - йдеться в заяві уряду.
Востаннє Ізраїль оголошував стан війни 6 жовтня 1973 - конфлікт між Єгиптом, Сирією та Ізраїлем отримав назву Війна Судного дня та тривав 18 днів. Війна розпочалась з неочікуваної атаки арабських країн на Синайський півострів та Голанські висоти.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе