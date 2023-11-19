ХАМАС використовував лікарню "Аль-Шифа" для утримання заручників з Ізраїлю: оприлюднено відео

Про це повідомляє 7 Israel National News.

Зазначається, що на території лікарні Аль-Шифа були помічені військові машини, які приїхали з Ізраїлю під час різанини 7 жовтня. За даними ЦАХАЛу, це свідчить, що ХАМАС використовував лікарню "як інфраструктуру терористів".

"Ці знахідки доповнюють наведені нами раніше докази, які доводять, що терористична організація ХАМАС постійно і систематично використовує територію лікарні як базу для своїх терористичних операцій". - сказав речник армії Ізраїлю.

Відомо, що на кадрах з лікарні можна побачити громадян Непалу та Таїланду, яких бойовики взяли в заручники. Один чоловік був поранений, його везли на лікарняному ліжку, а інший йшов сам.

Також зазначається, що нещодавно в будівлях біля лікарні знайшли тіла двох людей, які були викрадені 7 жовтня.