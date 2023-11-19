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ХАМАС використовував лікарню "Аль-Шифа" для утримання заручників з Ізраїлю: оприлюднено відео

19 листопада, 2023 неділя
21:54
Світ Війна в Ізраїлі. ХАМАС. Газа

Бойовики ХАМАСу використовували найбільшу лікарню в Газі Аль-Шифа як базу для своїх терористичних операцій. Вони там утримували заручників

Про це повідомляє 7 Israel National News.

Зазначається, що на території лікарні Аль-Шифа були помічені військові машини, які приїхали з Ізраїлю під час різанини 7 жовтня. За даними ЦАХАЛу, це свідчить, що ХАМАС використовував лікарню "як інфраструктуру терористів".

"Ці знахідки доповнюють наведені нами раніше докази, які доводять, що терористична організація ХАМАС постійно і систематично використовує територію лікарні як базу для своїх терористичних операцій". - сказав речник армії Ізраїлю.

Відомо, що на кадрах з лікарні можна побачити громадян Непалу та Таїланду, яких бойовики взяли в заручники. Один чоловік був поранений, його везли на лікарняному ліжку, а інший йшов сам. 

Також зазначається, що нещодавно в будівлях біля лікарні знайшли тіла двох людей, які були викрадені 7 жовтня.

  • Підрозділи Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської контррозвідки ШАБАК 19 листопада виявили тунель завдовжки 55 метрів, розташований на глибині 10 метрів під комплексом лікарні "Шифа" в Газі.
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