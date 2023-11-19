ЦАХАЛ показав 55-метровий туннель ХАМАСу під лікарнею Аль-Шифа

Командування ЦАХАЛ вважає споруду частиною інфраструктури палестинського терористичного угрупування ХАМАС, розповідає ізраїльський "7 канал".

"Глибокі сходи ведуть до входу в шахту тунелю, що складається з різних ступенів захисту, включаючи вибухозахищені двері та вогневу яму. Цей тип дверей використовується терористичною організацією ХАМАС, щоб блокувати доступ ізраїльських сил до командних центрів та підземних об'єктів, що належать ХАМАСу", - йдеться у повідомленні.

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Шахту тунелю було виявлено на території лікарні під навісом поруч із автомобілем, у якому була велика кількість зброї, у тому числі РПГ, вибухівка та автомати Калашнікова.

Офіційне відео від ЦАХАЛ

ЦАХАЛ та ШАБАК продовжують досліджувати маршрут тунелю.

"Це ясно засвідчує, що численні будинки в комплексі лікарні використовуються ХАМАСом як прикриття для терористичної інфраструктури та діяльності. Це ще одне свідчення цинічної манери, з якою ХАМАС використовує мешканців сектору Гази як живий щит для своєї вбивчої терористичної діяльності»" - наголосили у ЦАХАЛі.