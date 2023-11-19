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Ексклюзив

США розглядає Україну та Ізраїль як два фронти світової війни, - Піонтковський

19 листопада, 2023 неділя
09:14
Війна з Росією Андрій Піонтковський

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що США розглядають Україну та Ізраїль як два основні фронти нової світової війни

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"США відреагували бездоганно на війну в Ізраїлі. Я маю на увазі виступ Байдена на другий день, 9 жовтня, коли він відправив авіаносні групи до берегів Ізраїлю, потім підводний човен "Огайо". А найголовніше, що не оцінила українська аудиторія у цьому виступі, а мене приємно вразило: у зверненні до нації Україна згадувалася мало не частіше, ніж Ізраїль. Байден весь час проводив аналогії: Іран і ХАМАС хочуть знищити Ізраїль - Путін хоче знищити Україну. Ми ніколи цього не дозволимо, ми найбільша держава у світі", - розповів Піонтковський.

Політолог зауважив, що США не відмовляться від допомоги Україні на тлі війни в Ізраїлі.

"Цей лейтмотив весь час повторювали й Блінкен, і Остін. Пам’ятаєте, Остін на пресконференції в Єрусалимі – його ніхто не питав про Україну, лише про Ізраїль – замість сказати "найсильніша держава у світі" сказав "найсильніша держава у світовій історії", у нас стане ресурсів, енергії та політичної волі захистити й нашого європейського союзника Україну, і нашого союзника на Ближньому Сході. Тобто Америка повелася як держава, що вступили в Четверту світову війну і розглядає Україну та Ізраїль як два фронти цієї війни. І коли вже це товариш Сі зрозумів, йому нічого не лишилося, як іти в Каноссу", - наголосив він.

Що таке шатдаун і чому голосування за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, шатдаун розпочнеться з 1 жовтня. Попри це конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені з законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

У четвер, 16 листопада, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без фінансування підтримки України та Ізраїлю

Україна
Росія
Ізраїль
російська армія
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
Хамас
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