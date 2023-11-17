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Головна Економіка Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

17 листопада, 2023 п'ятниця
08:54
Економіка Джозеф Байден

У четвер, 16 листопада, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без фінансування підтримки України та Ізраїлю

Про це повідомляє Білий дім.

Підписаний Байденом "Закон про подальші асигнування та інші розширення 2024 року", надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік до 19 січня 2024 року для продовження проєктів і заходів у чотирьох законопроєктах. Для решти восьми законопроєктів про асигнування забезпечується фінансування до 2 лютого 2024 року. 

14 листопада палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти шатдауну.

Що таке шатдаун і чому голосування за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, шатдаун розпочнеться з 1 жовтня. Попри це конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені з законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

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