Уникнути шатдауну: Палата представників США продовжила законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт прийнятий на двопартійній основі 336 – "за" і 95 – "проти". 209 голосів віддали демократи, але проти законопроєкт виступили 93 республіканці і двоє демократів.

Двоетапний план продовжує фінансування до 19 січня на військове будівництво, ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Усі інші сфери будуть фінансуватися до 2 лютого.

Проте угода не передбачає нового фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.

Сенат повинен схвалити цей документ до п'ятниці, 17 листопада, після чого його має підписати президент США Джо Байден.

Байден готовий підписати цей законопроєкт, якщо його прийме Сенат, заявив представник Білого дому CNN.

"Якщо він буде прийнятий Сенатом, президент підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів", — сказав чиновник.

Він також закликав республіканців відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування", і закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

Раніше, за годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів.

Що таке "шатдаун" і чому голосуванням за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну".