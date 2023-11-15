Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Уникнути шатдауну: Палата представників США продовжила законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Уникнути шатдауну: Палата представників США продовжила законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні

15 листопада, 2023 середа
02:41
Економіка Прапор США

14 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти "шатдауну"

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт прийнятий на двопартійній основі 336 – "за" і 95 – "проти". 209 голосів віддали демократи, але проти законопроєкт виступили 93 республіканці і двоє демократів. 

Двоетапний план продовжує фінансування до 19 січня на військове будівництво, ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Усі інші сфери будуть фінансуватися до 2 лютого.

Проте угода не передбачає нового фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.

Сенат повинен схвалити цей документ до п'ятниці, 17 листопада, після чого його має підписати президент США Джо Байден.

Байден готовий підписати цей законопроєкт, якщо його прийме Сенат, заявив представник Білого дому CNN.

"Якщо він буде прийнятий Сенатом, президент підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів", — сказав чиновник. 

Він також закликав республіканців відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування", і закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

Раніше, за годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів.

Що таке "шатдаун" і чому голосуванням за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну".

Світ
бюджет
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
02:58
Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон 4 окупантів на Запорізькому напрямку: кажуть, про погрози в'язницею за відмову воювати
02:08
Данія надасть 7 млн євро на підтримку енергетики України
01:52
Байден і Сі Цзиньпін
Сі Цзіньпінь прибув до США вперше за 6 років для обговорення відносин та світових конфліктів з Байденом
01:26
окупанти, орки
США виділять $1 млн міжнародному центру, що розслідує воєнні злочини РФ проти України
01:05
зерно, зернова угода
Індія дозволила ввезення зерна з України без обробки метилбромідом: що це дає
00:35
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Кірбі: США мають дані, що ХАМАС тримає заручників і зброю в лікарнях Гази
2023, вiвторок
14 листопада
23:55
Олександр Усик
Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим
23:26
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада
23:19
Ексклюзив
Роман Костенко
Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
22:57
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів
22:45
митниця, митник
Зашкодить забезпеченню ЗСУ: волонтери звернулися до Зеленського щодо змін у ввезенні гуманітарки
22:32
Андрій Єрмак
Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили
22:27
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови
22:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
21:58
Су-25
Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
21:50
Чорне море, Крим
Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму
21:27
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
21:26
ДСНС
У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
21:08
Червоний Хрест
Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV