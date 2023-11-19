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Нетаньягу готуватиметься до виборів в Ізраїлі після повернення заручників, - політолог Пелліверт

19 листопада, 2023 неділя
19:28
Війна в Ізраїлі Біньямін Нетаньягу

Ізраїльський політолог та громадський діяч Михайло Пелліверт розповів, що Ізраїль та ХАМАС можуть невдовзі домовитися про повернення 50 людей. Він також заявив, що прем'єр Беньямін Нетаньягу вже думає про вибори

Про це він розповів у етері Еспресо.

Пелліверт має інформацію щодо наближення Ізраїлю та ХАМАСу до першого етапу домовленості про повернення полонених. Йдеться про 50 людей.

"Ми платимо зарплату прем’єр-міністру, аби він відстоював національні інтереси. Я дуже обережно припущу, що Нетаньягу та його влада між раціоналізмом та гуманізмом оберуть другий. Розумієте, вже сьогодні в Ізраїлі говорять про вибори, які зрозуміло, що відбудуться не у 2026 році, а раніше. І зрозуміло, що прем'єр, мабуть, враховує політичний момент, тобто як його дії у Газі будуть виглядати", - сказав політолог.

На його думку, нинішній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу буде балотуватись і на наступний термін, водночас він розуміє настрої ізраїльтян. Згідно з опитуваннями, громадяни віддають перевагу тимчасово поступитись у деяких речах ХАМАСУ, але водночас звільнити увʼязнених: "Тут в Ізраїлі є думка, що їх ми потім ліквідуємо".

"Перший місяць про вибори ніхто не говорив, але зараз з’являється критика дій Нетаньягу не лише з боку опозиції, а й самої коаліції. Я вважаю, що тільки-но питання із заручниками розв’яжеться, то ми почуємо новину про те, що Ізраїль призначив позачергові вибори", - підсумував Пелліверт.

  • Нагадаємо, що 12 листопада ХАМАС заявив про призупинення перемовин щодо звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у нападі на лікарню Аль-Шифа у Газі. Ізраїль свою причетність до удару не підтвердив.
  • Анна Жарова, громадська діячка та співзасновниця НКО "Ізраїльські друзі України", заявила, що попри тиск родин полонених Ізраїль не піде на поступки в переговорах з ХАМАСом.  
вибори
Ізраїль
Хамас
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