Нетаньягу готуватиметься до виборів в Ізраїлі після повернення заручників, - політолог Пелліверт

Про це він розповів у етері Еспресо.

Пелліверт має інформацію щодо наближення Ізраїлю та ХАМАСу до першого етапу домовленості про повернення полонених. Йдеться про 50 людей.

"Ми платимо зарплату прем’єр-міністру, аби він відстоював національні інтереси. Я дуже обережно припущу, що Нетаньягу та його влада між раціоналізмом та гуманізмом оберуть другий. Розумієте, вже сьогодні в Ізраїлі говорять про вибори, які зрозуміло, що відбудуться не у 2026 році, а раніше. І зрозуміло, що прем'єр, мабуть, враховує політичний момент, тобто як його дії у Газі будуть виглядати", - сказав політолог.

На його думку, нинішній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу буде балотуватись і на наступний термін, водночас він розуміє настрої ізраїльтян. Згідно з опитуваннями, громадяни віддають перевагу тимчасово поступитись у деяких речах ХАМАСУ, але водночас звільнити увʼязнених: "Тут в Ізраїлі є думка, що їх ми потім ліквідуємо".

"Перший місяць про вибори ніхто не говорив, але зараз з’являється критика дій Нетаньягу не лише з боку опозиції, а й самої коаліції. Я вважаю, що тільки-но питання із заручниками розв’яжеться, то ми почуємо новину про те, що Ізраїль призначив позачергові вибори", - підсумував Пелліверт.