Ізраїль не піде на поступки в переговорах з ХАМАСом щодо звільнення заручників, - громадська діячка Жарова
Анна Жарова, громадська діячка та співзасновниця НКО "Ізраїльські друзі України", заявила, що попри тиск родин полонених Ізраїль не піде на поступки в переговорах з ХАМАСом
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"З ізраїльської сторони тут говорять, що обмін має відбутися, але ми не знаємо коли, нібито вже дійшли до цієї точки згоди з двох сторін, але потрібно зрозуміти, що в ізраїльському суспільстві є дуже сильний тиск з боку родин, рідні яких перебувають там. І є марші, де чотири дні 25 тисяч людей йдуть до Єрусалиму, є протести, люди говорять про те, що вони готові навіть приїхати та фізично дістатися до Гази, але "дайте нам цю можливість, ми зайдемо і хочемо звільнити наших рідних", - сказала Жарова.
Вона наголосила, що цей тиск ймовірно може впливати на рішення ізраїльської влади.
"Водночас Ізраїль дав зрозуміти, що він не піде на якісь поступки. Так, зараз наші вимоги, щоб відпустили всіх дітей і жінок, проте ніхто не знає цю цифру. За це ХАМАС може отримати 3 дні перерви у військових діях і також кількох тих, хто зараз затриманий в ізраїльських тюрмах, про це також йдеться", - підкреслила громадська діячка.
За її словами, Ізраїль розуміє, що якщо вони йдуть на згоду і відразу готові на дуже велику ціну, то це дуже проблематично, адже наступного разу ХАМАС попросить ще більше.
"Ізраїльському уряду зараз непросто, він мусить обирати між тим, що є тиск родини й тим, що є у цих переговорах, щоб відпустити якомога більше людей, аби їх звільнили вже в цей перший раунд, так би мовити, не залишати по 10-20 людей. Зробити максимум для того, аби продовжити заплановані дії в Газі, а заплановані дії - це знищити ХАМАС за будь-яку ціну", - підкреслила Жарова.
- Нагадаємо, що 12 листопада ХАМАС заявив про призупинення перемовин щодо звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у нападі на лікарню Аль-Шифа у Газі. Ізраїль свою причетність до удару не підтвердив..
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