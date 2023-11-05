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Війна з Росією: хроніка
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Харчуються одноманітною їжею в багнюці: розвідка Британії розповіла про облаштування російських позицій

5 листопада, 2023 неділя
12:19
Війна з Росією На фото: третя лінія оборони ворога

З наближенням зими головною проблемою російських солдатів стає боротьба зі стихією через нестачу матеріально-технічного забезпечення

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"З наближенням зими розповіді очевидців із дислокованих в Україні російських військ свідчать про те, що "одвічна боротьба солдата зі стихією залишається головною турботою для російської армії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 1 листопада російські солдати, які нещодавно повернулися з позицій, виступаючи на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві, описали, що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Один військовий наголосив, що через ризик атаки з боку українських сил, вони "навіть чаю не можуть заварити. Окупанти розповідають, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею у всюдисущій багнюці.

"Підтримання гідного рівня особистого комфорту та здорового управління на оборонних позиціях є викликом для будь-якої армії. Однак дані з відкритих джерел вказують на загалом дуже низький рівень дотримання базового польового управління серед російських військ. Ймовірно, це частково пояснюється нестачею мотивованих молодших командирів, а також нестачею матеріально-технічного забезпечення", - зазначає британська розвідка.

  • У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни поставили місцевих перед вибором - розв'язувати проблеми з теплопостачанням самостійно або перезимувати у так званих пунктах тимчасового розміщення.
Росія
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
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