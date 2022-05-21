Харків та Люблін уклали угоду про партнерство і співпрацю, в ній згадується і відбудова міста
21 травня Харків та Люблін підписали Угоду про партнерство і співробітництво, яка передбачає, зокрема, допомогу у повоєнній реконструкції українського міста.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
"Харківський міський голова Ігор Терехов та президент Любліна Кшиштоф Жук сьогодні, 21 травня, підписали Угоду про партнерство та співробітництво", - йдеться у повідомленні.
Документ передбачає, що сторони розвиватимуть партнерські відносини у різних напрямах. Насамперед у повоєнній реконструкції міста, Харкову нададуть не лише матеріальну, а й професійну підтримку з Польщі.
"Угода також передбачає обмін кращими практиками в галузі ефективного управління та розвитку громадянського суспільства, підтримка контактів між установами культури, освіти, творчості та спорту, заохочення розвитку підприємництва та економічного співробітництва", - зазначили у міськраді.
Терехов подякував Любліну за підтримку біженцям та гуманітарну допомогу тим, хто залишається у Харкові. Він зазначив, що у завдяки Польщі та іншим партнерам місто зможе залучити найкращий досвід для відновлення та розвитку.
У документі говориться, що місто Харків та місто Люблін підписали угоду, рішуче засуджуючи агресію Росії проти України – сусіда та партнера Польщі у будівництві майбутнього Європи; вимагаючи, щоб винних у воєнних злочинах, скоєних російською армією покарали; звертаючись до світу з проханням підтримати Україну в бойових діях і в роботі з повоєнного відновлення країни; підтримуючи кандидатуру України на членство у ЄС.
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