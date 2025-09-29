У Харківській області будуть відкриватися нові транзитні центри для евакуйованих — голова Координаційного гуманітарного центру

Про це в етері Громадського радіо розповів голова правління БО «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда.

За його словами, зараз у Харківській області працюють два транзитні центри: "Один працює саме для Харківської області, для людей, які евакуюються з Куʼянщини, Борівщини. В Лозовій транзитний центр працює для Покровсько-Краматорського району, Донецької області.

Вони справляються. Там зараз навантаження, якщо в Лозовій, це десь 200 людей на добу. Важкувато, але всі справляються. Це не критичне навантаження. Ми розраховуємо на критичне навантаження в 500-600 людей на добу. Тоді буде важко, дуже важко. Поки що це така стабільна робота. В Харкові це десь приблизно 80-100, може, 60 людей на добу, в залежності від обстрілів території. Дуже багато людей проходять як самоевакуйовані".

Євген Коляда пояснив, що самоевакуйовані — це люди, які виїжджають власним транспортом, вони можуть заїхати на транзитний центр, отримати верифікацію від громади, що вони дійсно евакуйовуються, а також отримати необхідну допомогу.

"Забігаючи наперед, скажу, що в Харківській області буде відкриватися ще низка транзитних центрів. В основному вони будуть відкриватися саме в допомогу для Донецької області. Тому, над цим зараз працюємо як волонтерське середовище разом з обласною адміністрацією, з Міністерством розвитку громад та територій. Зараз приймаються відповідні рішення і будуть ще нові центри для того, щоб розвантажити потоки евакуйованих, і бути готовим до найгіршого сценарію", — анонсував Євген Коляда.