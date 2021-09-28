Харківський суд підтвердив скасування перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - сказав представник позивачів Володимир Рисенко.

Як відомо, на честь Григоренка проспект перейменували у межах декомунізації 17 травня 2016 року рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації.

22 січня 2020 року мер Харкова Кернес розпорядився остаточно повернути ім'я радянського маршала Георгія Жукова проспекту, перейменованому на честь генерала Петра Григоренка. В Харкові знову перейменували проспект Григоренка на Жукова.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені Жукова

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд відмовив Харківській міській раді у задоволенні апеляції у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

24 лютого міськрада втретє перейменувала проспект на честь Жукова.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.