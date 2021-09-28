Харківський суд підтвердив скасування перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова
Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка в Харкові на проспект Жукова
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - сказав представник позивачів Володимир Рисенко.
- Як відомо, на честь Григоренка проспект перейменували у межах декомунізації 17 травня 2016 року рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації.
- 22 січня 2020 року мер Харкова Кернес розпорядився остаточно повернути ім'я радянського маршала Георгія Жукова проспекту, перейменованому на честь генерала Петра Григоренка. В Харкові знову перейменували проспект Григоренка на Жукова.
- 18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені Жукова
- 15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд відмовив Харківській міській раді у задоволенні апеляції у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.
- 24 лютого міськрада втретє перейменувала проспект на честь Жукова.
- 10 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
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