Хаві провів перше тренування в "Барселоні". Відео
Новий головний тренер "Барселони" Хаві провів своє перше тренування в іспанському топ-клубі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter "Барселони".
Хаві провів тренування для футболістів, які не поїхали в збірні, а також не травмовані. Перед цим іспанець поспілкувався з гравцями та виступив із промовою.
До бази "Барси" також прибули президент Жоан Лапорта, віцепрезидент Рафа Юсте, директор з футболу Матеу Алемані, директор міжнародного сектору Йорді Кройфф та технічний секретар Рамон Планес. Вони привітали тренера та футболістів.
Каталонці підписали з 41-річним іспанцем контракт до 2024 року. Заради "Барселони" Хаві залишив катарський "Аль-Садд", який він очолював з 2019 року.
На посаді головного тренера "Барселони" Хаві замінив нідерландця Рональда Кумана, обов'язки якого після відставки виконував Серхі Бархуан з молодіжної команди.
"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".
З 1998 до 2015 року Хаві виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- 6 листопада іспанський топ-клуб оголосив про призначення головним тренером Хаві.
- 8 листопада відбулася офіційна презентація нового тренера "Барси".
- Після цього головний тренер "Барселони" Хаві заявив, що зараз для нього головне - повернути команду на колишній рівень
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе