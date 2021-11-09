Хаві провів перше тренування в "Барселоні". Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter "Барселони".



Хаві провів тренування для футболістів, які не поїхали в збірні, а також не травмовані. Перед цим іспанець поспілкувався з гравцями та виступив із промовою.



До бази "Барси" також прибули президент Жоан Лапорта, віцепрезидент Рафа Юсте, директор з футболу Матеу Алемані, директор міжнародного сектору Йорді Кройфф та технічний секретар Рамон Планес. Вони привітали тренера та футболістів.

Каталонці підписали з 41-річним іспанцем контракт до 2024 року. Заради "Барселони" Хаві залишив катарський "Аль-Садд", який він очолював з 2019 року.

На посаді головного тренера "Барселони" Хаві замінив нідерландця Рональда Кумана, обов'язки якого після відставки виконував Серхі Бархуан з молодіжної команди.



"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

З 1998 до 2015 року Хаві виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

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