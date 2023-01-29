Херсон обстрілює російська артилерія, є загиблі й поранені
У неділю, 29 січня, росіяни обстріляли з артилерії Херсон, є попадання в обласну клінічну лікарню, поранено медичну сестру
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра", - йдеться у повідомленні.
Херсонська ОВА повідомила про масований удар по місту. Зазначається, що ворог обстрілює житлові квартали. Станом на 14:57 відомо про багатьох поранених та загиблих.
- 27 січня Херсонська ОВА повідомила про російські обстріли регіону: від атак на житлові квартали загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення.
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