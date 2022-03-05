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Головна війна з Росією Херсон показав окупанту що таке гордість і повага до держави, - Зеленський

Херсон показав окупанту що таке гордість і повага до держави, - Зеленський

5 березня, 2022 субота
00:14
війна з Росією Херсон не бере гуманітарки Росії

Херсонці не стали учасниками дешевої цинічної виставі, де пропагандисти робили їм подачку – вони показали, що поважають себе і Україну.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення, інформує Еспресо.TV

"Великий народе, великої країни. Країни сили, країни свободи і народу абсолютного морального лідерства. Ми витримали вже дев'ять днів темряви, дев'ять днів зла – це у три рази більше ніж темрява і зло розраховувало. Ми відповіли на вторгнення як уміємо у моменти найвищої небезпеки – відповіли героїзмом, солідарністю і взаємодопомогою. Відповіли по-нашому, по-українськи, так, що історія Європи запам'ятає це назавжди, розповідатиме про це дітям, покаже онукам. Увесь континент знатиме місто Харків, Чернігів, Суми, Волноваху, Маріуполь, Миколаїв та багато інших. Міста живі, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Я говорю це спеціально, як доконаний факт. Витримали, незалежно від ситуації, яка є цієї хвилини, адже вже зрозуміло, що українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону", - зазначив глава держави.

Особливо він наголосив на вражаючій поставі мешканців Херсона, які, змучені боями, не взяли подачки у ворога, а вийшли супроти озброєних росіян з прапорами у руках та гордістю за свою державу у серці:

"Українці ганяють ворога під Києвом, б’ються за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон, який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло, не дали. Українці показали себе, не дали розіграти їх у дешевий цинічний виставі. З подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а побачили, що херсонці горі і поважають себе, поважають Україну. Я розумію на скільки складне рішення, коли в окупації виходять поти озброєних ворогів. Це ризиковано, але наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, наші люди залишаються українцями, залишаються з нашою державою, тимчасово опинившись у темряві".

  • Нагадаємо, у цьому ж зверненні Володимир Зеленський повідомив про присвоєння одному з наших воїнів звання Героя України, чотирьом, зокрема і головнокомандувачу Валерію Залужному – звання генералів, а 76-х захисників нагороджено орденами і медалями.

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Володимир Зеленський
пропаганда
Херсон
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