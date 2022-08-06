Херсон - це пастка для росіян, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На правому березі річки Дніпро, де розташоване угрупування ворога, противник намагається перекидати додаткову кількість особового складу навколо Херсона. У ділянку, яка нагадує для росіян велику пастку. ЗСУ вдарили по мостах, які забезпечують логістику ворога. Росіяни намагаються мінімізувати ризики, створюючи понтонні й поромні переправи, але це не дозволяє відновити логістику російському угрупуванню", - підкреслив Згурець.

Військовий експерт також додав, що українська армія може повністю перерізати сполучення противнику.

"ЗСУ дають можливості росіянам залишити захоплену територію, але ворог сподівається своїм особовим складом компенсувати наступ українських військ. ЗСУ будуть використовувати стратегію далекобійного знищення логістичних споруд, командних пунктів. І це раціональний шлях для виснаження можливостей противника на Півдні нашої держави", - зауважив Згурець.

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