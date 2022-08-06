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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Херсон - це пастка для росіян, - Згурець
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Херсон - це пастка для росіян, - Згурець

6 серпня, 2022 субота
16:53
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ будуть продовжувати використовувати стратегію далекобійного знищення логістичних споруд та командних пунктів противника

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На правому березі річки Дніпро, де розташоване угрупування ворога, противник намагається перекидати додаткову кількість особового складу навколо Херсона. У ділянку, яка нагадує для росіян велику пастку. ЗСУ вдарили по мостах, які забезпечують логістику ворога. Росіяни намагаються мінімізувати ризики, створюючи понтонні й поромні переправи, але це не дозволяє відновити логістику російському угрупуванню", - підкреслив Згурець.

Військовий експерт також додав, що українська армія може повністю перерізати сполучення противнику.

"ЗСУ дають можливості росіянам залишити захоплену територію, але ворог сподівається своїм особовим складом компенсувати наступ українських військ. ЗСУ будуть використовувати стратегію далекобійного знищення логістичних споруд, командних пунктів. І це раціональний шлях для виснаження можливостей противника на Півдні нашої держави", - зауважив Згурець.

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