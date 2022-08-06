Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог обстрілює авіаційними ударами позиції ЗСУ з гелікоптерів типу Ка-52. Вони завдають поодинокі або парні удари по позиціях українських захисників. Противник вишукує напрямки для контрнаступальних та наступальних дій. Використовує БПЛА-камікадзе, які мають на меті висунутись і не повернутися. Наші зенітно-ракетні підрозділи чудово з ними справляються", - пояснила Гуменюк.

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За добу ,5 серпня, українські захисники та захисниці знищили 7 складів із боєприпасами та 2 бази російських окупантів

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