Ворог вишукує напрямки для наступальних дій на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни проводять ротацію особового складу та техніки, але просуватися вперед не мають можливості
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог обстрілює авіаційними ударами позиції ЗСУ з гелікоптерів типу Ка-52. Вони завдають поодинокі або парні удари по позиціях українських захисників. Противник вишукує напрямки для контрнаступальних та наступальних дій. Використовує БПЛА-камікадзе, які мають на меті висунутись і не повернутися. Наші зенітно-ракетні підрозділи чудово з ними справляються", - пояснила Гуменюк.
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