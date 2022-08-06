Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, дивлячись на карту, що основна стратегічна мета загарбника - це зберегти контроль над сухопутним коридором до Криму та постачання води на окуповану територію. На цьому зосередився ворог. Вони будуть намагатися зламати дух українців до спротиву, обстрілюючи мирні міста України. Для наступу у росіян зараз нема можливості", - підкреслив Прозапас.

Також офіцер ЗСУ додав, що росіяни ведуть активну оборону.

"Вони не просто закопалися, не просто зробили укріплення, не просто підтягнули вогневі засоби - вони роблять постійні спроби атакувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабкі місця й закріпитися. Так продовжується багато тижнів", - зауважив Прозапас.

Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни проводять ротацію особового складу та техніки, але просуватися вперед не мають можливості

Найважчі бої під час нової фази війни Росії проти України очікуються на ділянці у 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона

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