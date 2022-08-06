Стратегічна мета загарбника - збереження контролю над сухопутним коридором до Криму, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що на Півдні лінія фронту багато тижнів має динаміку поступового просування вперед ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, дивлячись на карту, що основна стратегічна мета загарбника - це зберегти контроль над сухопутним коридором до Криму та постачання води на окуповану територію. На цьому зосередився ворог. Вони будуть намагатися зламати дух українців до спротиву, обстрілюючи мирні міста України. Для наступу у росіян зараз нема можливості", - підкреслив Прозапас.
Також офіцер ЗСУ додав, що росіяни ведуть активну оборону.
"Вони не просто закопалися, не просто зробили укріплення, не просто підтягнули вогневі засоби - вони роблять постійні спроби атакувати позиції ЗСУ, щоб знайти слабкі місця й закріпитися. Так продовжується багато тижнів", - зауважив Прозапас.
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