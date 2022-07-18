Херсонобленерго закликало не вестися на ворожі заклики сплачувати за електрику на рахунки окупантів

Про це повідомило Херсонобленерго.

АТ "Херсонобленерго" попередило своїх клієнтів про чергове шахрайство з боку окупантів. Зараз у соціальних мережах активно поширюються маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Однак розповсюджують ці повідомлення особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області.

"Будьте пильні та уважні, - наголосила в Херсонобленерго. - Наразі працівники АТ " Херсонобленерго" не здійснюють подворовий обхід та не проводять зняття показників електролічильників. Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до Вашої оселі, є посібниками окупаційної влади. Будь-яка співпраця з окупаційною владою матиме наслідки - притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність згідно ст. 111-1 Кримінального кодексу України".

На території Херсонської області розподіл та постачання електричної енергії провадять виключно підприємства АТ "Херсонобленерго" та ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія", які працюють за українським законодавством. І сплачувати за надані послуги потрібно виключно за рахунками цих підприємств.

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