Херсонські митці створюють проєкт про життя в окупації

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що під загрозою ув’язнення, допитів і постійного тиску обшуків російських військових шестеро художників таємно зустрічалися в підвальному приміщенні майстерні в окупованому Херсоні. Митці організували резиденцію, під час якої вони створили десятки робіт, включаючи малюнки, картини, відео, фотографії та вистави.

Проєкт вони назвали "Residency in Occupation", він розповідає історії про життя українців під окупацією.

Коли зустрічатися стало небезпечно, художники продовжили працювати індивідуально. Частина з них виїхала з міста, інші залишились.

Кураторка резиденції Юлія Манукян, яка зараз виїхала на підконтрольну Україні територію, наголосила на необхідності презентації роботи на міжнародній культурно-мистецькій арені.

"Я бачу, як наші художники мовою мистецтва розповідають світові правду про війну. Мені також важливо донести, як відбувається культурний спротив, оскільки він не менш потужний, ніж фізичний, тому що фронт культури – це місце, де вибудовується вільне майбутнє", – сказала вона.

22 липня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив про відключення пошуковика Google.

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