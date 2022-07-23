Слідом за YouTube та Viber, на Херсонщині окупанти заблокували роботу Google

Про це повідомляє "РИА Новости", з посиланням на колаборанта.

"На моє прохання пошукова система Google відключена, те саме з YouTube і Viber. Пошукову систему заблоковано", - розповів окупант.

Стремоусов заявив, що причиною блокування стало "використання цих соціальних мереж, як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів та як шкідливих інформаційних смітників".

22 липня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що роботу Google на території псевдореспубліки заблокували, раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.

На початку липня повідомлялося про блокування у Херсонській області YouTube та Viber.

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