На окупованій території Донецької та Луганської областей заблокували Google

Про це повідомили очільники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Денис Пушилін, очільник самопроголошеної "Донецької народної республіки" вважає, що за допомогою Google "відбувається цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації".

"Нелюдська пропаганда України та Заходу давно перейшла усі кордони. Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу", - сказав він.

Голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що нібито компанія веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму.

"Головною зброєю, на жаль, стає Google: кількість фейків та екстремістських матеріалів тут тільки збільшується, і жодні штрафи та рішення суду для них не грають ролі. Нам такі інформаційні прильоти не потрібні: ні з боку України, ні Заходу. Упораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей – подумаємо про повернення", - сказав Пасічник.

За даними російських "ЗМІ", жителі окупованих територій вже опинилися без доступу до Google.

Раніше "ДНР" і "ЛНР" заборонили Facebook і Instagram, які також були обмежені в Росії після того, як московський суд визнав власника Facebook винним в "екстремістській діяльності".

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