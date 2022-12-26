Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Херсонський журналіст Антон Коломієць загинув, захищаючи Україну

Херсонський журналіст Антон Коломієць загинув, захищаючи Україну

26 грудня, 2022 понедiлок
21:18
війна з Росією

На фронті загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць, який пішов захищати Україну зі зброєю в руках

Про це повідомила у Facebook Нацрада України з телерадіомовлення.

"З перших днів повномасштабної війни він став на захист Батьківщини, вступивши до лав ЗСУ. Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення в Херсонському державному університеті. Він працював на телеканалі "Скіфія", що згодом став херсонською філією Суспільного. 6 років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців добрим настроєм. Був також режисером прямих ефірів", - йдеться у повідомленні.

У воїна залишилися дружина і двоє маленьких синів.

Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету, який закінчив Антон Коломієць, висловив співчуття його рідним і близьким.

"Антон - випускник факультету культури і мистецтв, режисер телебачення, працював лаборантом на факультеті. Вічна та світла пам’ять Воїну, справжньому чоловіку, колезі, другу, батьку… Співчуття рідним та близьким. Невимовний біль. На захист України стають найкращі, своє життя за нашу свободу віддають люди мирних творчих професій… Не пробачимо! Слава Герою!" - написав Співаковський.

Колега журналіста Олена Юдіна оприлюднила у Facebook реквізити картки дружини Антона Коломійця, закликавши підтримати його родину.

"На жаль, герої теж  вмирають... Антон був одним із них, він став на захист нашої країни, нашої Херсонщини, де його добре знали і любили, бо без його прогнозів погоди 6 років поспіль з дому не виходив жоден херсонець, без його традиційного "І хай все у вас буде добре" не починався новий день. Ефіри з ним були "заряджені на позитив", усмішка не ховалася з обличчя ні його, ні ведучих, ні гостей. Антон завжди був з Україною в серці, з гордістю носив вишиванки, співав українські пісні, цінував все НАШЕ. За мир в Україні він і загинув. У Антона залишилася чудова родина, двоє маленьких діточок - синів, якими він так пишався, а тепер вони пишатимуться татком,який виборював для них мирне життя. Давайте підтримаємо його сім'ю у цю лиху годину", - написала Олена Юдіна.

  • Раніше в грудні в бою під Бахмутом загинув один із розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов, який пішов на фронт захищати Україну.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
журналісти
військові
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
25 грудня, 2022 неділя
Священників Московського патріархату з 1 січня можуть перестати пускати до Успенського собору Києво-Печерської лаври, - митрополит Павло
25 грудня, 2022 неділя
Українська авіація протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, - Генштаб
американські системи ППО Patriot
25 грудня, 2022 неділя
Путін може почати полювання іранськими ракетами на системи Patriot, - Forbes
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.81
    Купівля 39.81
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 грудня
21:15
Ексклюзив
Енергодар
Росіяни можуть оголосити евакуацію з Енергодара, адже панічно бояться наступу ЗСУ та партизанів, - депутат Запорізької районної ради Кирильчук
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості України завдавати ударів по території РФ будуть тільки збільшуватись. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти
У Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору до поліції, - депутат облради Хлань
20:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Раша і "мєдвєдь"
19:52
Китай
Понад 70 літаків: Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайської авіації у повітряний простір острова
19:30
Херсон
В одному з районів Херсона виникла загрозлива ситуація: у більшості жителів відсутнє електро- та теплопостачання й вода
19:30
Огляд
Перемога України
Переможні новини 306-го дня війни: вибухи в Енгельсі, полонені окупанти та спільна банківська мережа
19:26
Оновлено
Вибух
Окупанти завдають ударів по Харкову, – голова ОВА
19:11
Костянтин Жеваго привітав українців з різдвяно-новорічними святами
19:08
зерновий термынал
За два дні "зерновим коридором" із українських портів вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції
19:04
РФ призначила нового командувача західного військового округу
РФ призначила нового командувача західного військового округу, - розвідка
18:58
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
На Запоріжжі зупинились найбільш енергомісткі підприємства, - очільник ОВА
18:48
Мілош Земан
Президент Чехії Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає
18:46
російські танки, окупанти, оркі
РФ втратила до 300 військових загиблими й пораненими на Луганщині та Херсонщині, ще стільки ж вагнерівців - проходять лікування, - Генштаб
18:30
Ексклюзив
За донорські кошти ремонти пошкоджених будівель обходяться у рази дешевше, ніж це робить держава, - виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб"
18:25
російські війська окупанти
Ворожі ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, але ЗСУ їх знищують, - керівник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку
18:14
Ексклюзив
російські окупанти
Навіть 2 млн армійців РФ не призведуть до перелому у війні на їхню користь, - військовий експерт Самусь
18:05
OPINION
Агія Загребельська
Росія знайшла собі нову зброярню у Північній Кореї
18:00
Анонс
"На зв’язку", 18:30. Путін чи Patriot - хто кого?
17:55
Гуманітарна допомога
Понад 13 млн українців із початку війни отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій
17:36
На Чернігівщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон, причетна організація місцевого депутата
17:35
Латвія планує закупити берегові комплекси NSM
Латвія планує закупити ракетні комплекси берегової оборони NSM у 2023 році
17:30
Анонс
КонЄц спЄцопЄрацИЇ, 18:00. Вояка року: Гіркін проти Соловйова
17:27
Костянтин Жеваго отримав подяки від Збройних сил України
17:16
Володимир Зеленський
Зеленського запросили до Литви на церемонію вручення премії Свободи у січні
17:10
СБУ оголосила у розшук Медвєдєва
Путін створив для Медведєва нову посаду у воєнно-промисловій комісії РФ
16:56
Уражені "Росатомом"
У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ
16:42
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
"РФ буде складніше обстрілювати Україну": військовий експерт Рябих про "бавовну" на аеродромі "Енгельс"
16:40
Український фільм "Королі репу" переміг на міжнародному кінофестивалі в Італії
16:39
Укренерго
Українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго
16:33
Бахмут
Попри знищені 60% інфраструктури Бахмута, там усе ще перебувають до 10 тис. мешканців, – Кириленко
16:21
молодь
Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні постраждало 40% молоді
16:09
російський мінометний обстріл
На Сумщині зафіксували 16 мінометних приходів менш ніж за пів години
16:07
OPINION
Борислав Береза
Нахрена нам та дипломатія?
15:53
Samsung
Samsung планує розширити виробництво мікросхем на своєму найбільшому заводі у Південній Кореї
15:50
Радбез ООН
Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому
15:36
Ексклюзив
На Запорізький напрямок ворог стягує живу силу, - голова ОВА Старух
15:35
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Схоже, ППО Енгельса, знищуючи зенітною ракетою наш дрон, спричинила вибухи на російській авіабазі, - військовий експерт Притула
15:29
ЗСУ
Поблизу Кремінної точаться бої, російське командування перемістилося до Рубіжного, - Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV