Херсонський журналіст Антон Коломієць загинув, захищаючи Україну

Про це повідомила у Facebook Нацрада України з телерадіомовлення.

"З перших днів повномасштабної війни він став на захист Батьківщини, вступивши до лав ЗСУ. Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення в Херсонському державному університеті. Він працював на телеканалі "Скіфія", що згодом став херсонською філією Суспільного. 6 років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців добрим настроєм. Був також режисером прямих ефірів", - йдеться у повідомленні.

У воїна залишилися дружина і двоє маленьких синів.

Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету, який закінчив Антон Коломієць, висловив співчуття його рідним і близьким.

"Антон - випускник факультету культури і мистецтв, режисер телебачення, працював лаборантом на факультеті. Вічна та світла пам’ять Воїну, справжньому чоловіку, колезі, другу, батьку… Співчуття рідним та близьким. Невимовний біль. На захист України стають найкращі, своє життя за нашу свободу віддають люди мирних творчих професій… Не пробачимо! Слава Герою!" - написав Співаковський.

Колега журналіста Олена Юдіна оприлюднила у Facebook реквізити картки дружини Антона Коломійця, закликавши підтримати його родину.

"На жаль, герої теж вмирають... Антон був одним із них, він став на захист нашої країни, нашої Херсонщини, де його добре знали і любили, бо без його прогнозів погоди 6 років поспіль з дому не виходив жоден херсонець, без його традиційного "І хай все у вас буде добре" не починався новий день. Ефіри з ним були "заряджені на позитив", усмішка не ховалася з обличчя ні його, ні ведучих, ні гостей. Антон завжди був з Україною в серці, з гордістю носив вишиванки, співав українські пісні, цінував все НАШЕ. За мир в Україні він і загинув. У Антона залишилася чудова родина, двоє маленьких діточок - синів, якими він так пишався, а тепер вони пишатимуться татком,який виборював для них мирне життя. Давайте підтримаємо його сім'ю у цю лиху годину", - написала Олена Юдіна.

Раніше в грудні в бою під Бахмутом загинув один із розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов, який пішов на фронт захищати Україну.

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