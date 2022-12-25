У бою під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R

Про загибель повідомив брат Єжова.

"Захищаючи Україну загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем. Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате", - написав В'ячеслав Єжов.

Володимир Єжов працював в українській компанії GSC GameWorld та був одним розробників гри "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо". Зазначається, що його зовнішність стала прототипом при створенні обличчя одного з персонажів гри – Локі з угруповання "Воля".

Чемпіони міжнародних кіберспортивних змагань NAVI оголосили про співпрацю з платформою UNITED24, Олександр Костилєв уже відправив $100 тис. на машину швидкої допомоги.

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