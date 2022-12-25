У бою під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R
У бою під Бахмутом загинув Володимир Єжов - український кіберспортсмен та один із розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R
Про загибель повідомив брат Єжова.
"Захищаючи Україну загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем. Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате", - написав В'ячеслав Єжов.
Володимир Єжов працював в українській компанії GSC GameWorld та був одним розробників гри "S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо". Зазначається, що його зовнішність стала прототипом при створенні обличчя одного з персонажів гри – Локі з угруповання "Воля".
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