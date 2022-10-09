Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді Довбик забив у ворота "Зорі" на 29-й, 59-й та 75-й хвилинах.

"Дніпро-1" переграв "Зорю" з рахунком 3:0, набрав 15 очок та вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Новий лідер випереджає "Шахтар" на 2 пункти.

"Зоря" з 10 балами опустилася на п'яту позицію.

Чемпіонат України

6-й тур

9 жовтня

"Дніпро-1" - "Зоря" 3:0

Голи: Довбик, 29, 59, 75

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