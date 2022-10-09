Хет-трик Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Зорю" та захопити лідерство в УПЛ
У неділю, 9 жовтня, у 6-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переміг "Зорю" завдяки хет-трику Артема Довбика
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ужгороді Довбик забив у ворота "Зорі" на 29-й, 59-й та 75-й хвилинах.
"Дніпро-1" переграв "Зорю" з рахунком 3:0, набрав 15 очок та вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Новий лідер випереджає "Шахтар" на 2 пункти.
"Зоря" з 10 балами опустилася на п'яту позицію.
Чемпіонат України
6-й тур
9 жовтня
"Дніпро-1" - "Зоря" 3:0
Голи: Довбик, 29, 59, 75
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