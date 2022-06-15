Хліб і вода: Донецька ОВА показала, як доставляє гумдопомогу людям, які не евакуювалися з Вугледара
Вугледар постійно перебуває під ворожим вогнем, але досі не всі місцеві жителі евакуювалися. Для тих, хто залишається в місті, правоохоронці щодня возять гуманітарну допомогу
Відео доставки гумдопомоги до Вугледару опублікувала Донецька ОВА.
"Вчора вночі місто обстрілювали, але люди не постраждали. Громадяни, які більше не хочуть нікуди евакуйовуватися, залишаються в місті. Тому ми кожен день заїжджаємо та супроводжуємо гуманітарну допомогу: воду, хліб", – зазначив начальник відділення поліції №2 м. Вугледар Денис Олениченко.
На відео також можна побачити школу, яка постраждала від обстрілів російських нацистів.Донецька обласна військова адміністрація заликала всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, покинути Донеччину, а тим паче – прифронтові міста, аби не наражати на небезпеку себе та інших.
- Нагадаємо, 6 квітня у Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги – двоє людей загинуло, п'ятеро зазнали поранень.
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