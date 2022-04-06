У Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги, двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень, - Донецька ОВА
У Вугледарі на Донеччини окупанти обстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги, унаслідок чого загинуло двоє людей і п'ятеро отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі", - наголосив він.
Павло Кириленко додав, що зараз відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених.
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