У Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги, двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень, - Донецька ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі", - наголосив він.



Павло Кириленко додав, що зараз відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb