Хмари та вітер принесуть атмосферний фронт: прогноз на 4 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра Україну чекає хмарний та вітряний день, але без сильних дощів. Країну перетне слабкий атмосферний фронт, який не зуміє принести багато опадів.

Фото: Наталка Діденко

"Фронт грізним виглядає лише на прогностичних картах, а так - млявий, малоактивний, хмарність нажене, настрій трохи розкуйовдить, сильний вітер сумно зриватиме іржаве листя каштанів, але з дощами скажу так - місцями невеликі опади”, - пише синоптик.

За її словами, якщо йде фронт, то опади будуть, проте цього разу їх дуже мало. Невеликі дощі очікуються лише на Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині.

Вітер завтра очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків. На півдні та сході обмежиться помірним.

Температура повітря впродовж дня передбачається +18…+23 °C.

Прогноз у столиці

У Києві 4 жовтня очікується збільшення хмарності, посилення вітру, є ймовірність невеликого дощу.

Уночі температура +11°…+9 °C, а вдень +19°…+21 °C.

Вітер західний 7-12 м/с.

Якою буде погода в Україні протягом тижня

5 жовтня в Україні, крім заходу та півночі, прогнозує Наталка Діденко місцями невеликі опади. Температура вночі +8...+14 °С, вдень +17...+23 °С.

6 жовтня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західних областей, невеликий дощ; температура вночі +6...+12 °С, на узбережжі морів до +15 °С, вдень +13...+19 °С, у південній частині +18...+23 °С.

Крім того, Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 3-5 жовтня в Україні, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

6, 7 та 8 жовтня очікуються чергові атмосферні фронти, тому дощів побільшає, окрім південної частини.

За попередніми прогнозами, у ніч на 9 жовтня, є ймовірність заморозків у північних, східних та більшості центральних областях.