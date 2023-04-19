Хмарно, похолодання, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 квітня від Наталки Діденко
Завтра, 20 квітня, в Україні прогнозують незначне похолодання та вологу погоду. Температура протягом дня очікується від +8 °С до +13 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі.
Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8...+13 °C.
Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини, очікується +12...+16 °C.
У Києві 20 квітня також дощ, хмарно та похолодання. Максимальна температура повітря передбачається +10...+11 °C.
Вихідними в більшості областей України буде тепло, проте не без дощів.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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