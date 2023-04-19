Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8...+13 °C.

Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини, очікується +12...+16 °C.

У Києві 20 квітня також дощ, хмарно та похолодання. Максимальна температура повітря передбачається +10...+11 °C.

Вихідними в більшості областей України буде тепло, проте не без дощів.