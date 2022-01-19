Хоче залишитися, але нічого не робить: "Барселона" поставила жорсткий ультиматум скандальному чемпіону світу

Про це повідомляє Diario Sport.



За словами Хаві, Дембеле хоче залишитись у "Барселоні", але нічого не робить для цього.



"Можу лише сказати, що нам належить ухвалити тяжке рішення. Клуб дійшов висновку, що якщо він не продовжить контракт, треба щось вирішувати. Ми довго чекали, переговори тривали п'ять місяців. Або Дембеле продовжує контракт, або "Барса" продає його. Варіант, що він вирушить на трибуни, не розглядається. Усман хоче залишитися, але нічого не робить для цього. В нас немає іншого вибору", - сказав головний тренер "Барселон" Хаві.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише 11 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює вінгера у 30 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року. Саме тому у "Барселоні" хочуть, щоб Дембеле підписав нову угоду, адже піде з клубу безплатно.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb