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Хочемо показати, як можна відновити українські лікарні на прикладі у Дніпрі, - Ірина Рибінкіна

14 травня, 2023 неділя
21:09
Суспільство Ірина Рибінкіна

Фонд Smart medical aid запустив пілотний проект у лікарні Дніпра. Переробляє заклад за сучасними стандартами

Про це голова фонду Ірина Рибінкіна розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо" Христини Парубій.

"Українські медичні заклади відрізняються по областях. Залежно від того центральні вони чи на периферії, рівень допомоги відрізняється. Тому ми зараз хочемо запустити програму з Міністерством охорони здоров'я, щоб не лише привезти обладнання, але ще й навчити ним користуватися і навчати міжнародним системам протоколам, як надавати медичну допомогу", - наголосила Ірина Рибінкіна.

Наразі фонд займається переобладнанням лікарні у Дніпрі. Це пілотний проект через який представники фонду хочуть показати, як можуть виглядати українські медичні заклади.

"Сама ідея, що в лікарні ми лікуємо не лише ліками і обладнанням, а й лікуємо обстановкою. Лікарні мають таку зону, де можна прийти і відволіктися від лікарняних стін,- пояснює Ірина Рибінкіна. - З дніпровською лікарнею ми працюємо від початку, ми поставили туди обладнання, дефибрилятори і наркозні станції. Після прильоту в Дніпро було багато поранених дітей, ми ще доставили туди багато допомоги. Лікарям, через яких проходять багато травмованих дітей, психологічно важко працювати, тому ми вирішили зробити саме цю лікарню пілотною програмою. Показати, як лікарні можуть виглядали. Щоб це не були білі стіни і коридори. Ми переробляємо реанімацію, де будемо перемальовувати стіни, вішати метелики з неба і ставити автівки, на яких маленькі пацієнти можуть доїхати саме до операційної. Будемо робити там такий feeling garden".

Здоров'я
Медицина
волонтери
Дніпро
волонтери і війна
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