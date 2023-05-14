Не усе медобладнання, яке вдається постачати для фронту, може працювати в Україні, - Ірина Рибінкіна

Про це вона розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо. Захід" Христини Парубій.

"Обладнання, яке приїжджає з - за кордону не все може використовуватися в Україні, - каже голова фонду Smart medical aid Ірина Рибінкіна. - Нещодавно я повернулася з інспекції лікарень на деокупованих територіях. Виявилося, що це обладнання не можливо там використовувати. Ми намагаємося спілкуватися з лікарнями і дивитися на те, що вони можуть використовувати і, які прилади будуть ефективно там працювати".

За словами Ірини Рибінкіної, на прифронтових територіях складно, тому що там не завжди є "централізоване постачання необхідних матеріалів для роботи приладів".

"Що стосується специфічного анестезіологічного обладнання, то потрібні розхідники. Сам апарат не може працювати, там є багато різних пластикових частинок, трубочок. Якщо немає цих розхідників, то апарат можна використати лише один раз, - пояснює Ірина Рибінкіна. - Зараз ми розділяємо наркозні станції, які ми повністю доукомплектували. Це дуже комплексна система. Якщо, наприклад, в лікарні немає достатнього тиску повітря або кисню, станція не буде працювати. А це не в усіх лікарнях є. Коли ми їздимо ближче до зони бойових дій, у них немає такого постачання, то ми модифікуємо це обладнання. І їм ще потрібна мобільність. Бо, якщо прилітає, є загрузка і потреба в евакуації, все потрібно робити дуже швидко".