"Хочеш миру - готуйся до війни!" - олімпійський чемпіон Беленюк показав, як чистить зброю

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Жана Беленюка.



Беленюк показав, що не збирається нікуди тікати, якщо розпочнеться повномасштабна війна з Росією. Він вже почав чистити свій пістолет.



"Хочеш миру - готуйся до війни! Тримай порох сухим, а "Макарова" чистим. І головне - гаряче сердце, та холодний розум! Зберігаємо спокій", - написав під фото Беленюк.



31-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги Народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.



Влітку 2020 року Беленюк здобув золоту нагороду на Олімпіаді. Саме після цього його і нагородили пістолетом.



14 лютого Беленюк заявив, що не тікатиме з України, якщо Росія розпочне повномасштабну війну.

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