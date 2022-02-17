"Хочеш миру - готуйся до війни!" - олімпійський чемпіон Беленюк показав, як чистить зброю
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк показав, як чистить свою вогнепальну зброю
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Жана Беленюка.
Беленюк показав, що не збирається нікуди тікати, якщо розпочнеться повномасштабна війна з Росією. Він вже почав чистити свій пістолет.
"Хочеш миру - готуйся до війни! Тримай порох сухим, а "Макарова" чистим. І головне - гаряче сердце, та холодний розум! Зберігаємо спокій", - написав під фото Беленюк.
31-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги Народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
Влітку 2020 року Беленюк здобув золоту нагороду на Олімпіаді. Саме після цього його і нагородили пістолетом.
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14 лютого Беленюк заявив, що не тікатиме з України, якщо Росія розпочне повномасштабну війну.
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