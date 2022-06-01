Хочеться здобути путівку на ЧС не лише для себе, а й для всієї України, - Малиновський
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський запевнив, що у сьогоднішньому матчі проти Шотландії, наші гравці хочуть здобути путівку на ЧС-2022 для всієї країни
Про це повідомляє "Футбол NEWS".
"Це найважливіший матч для нас. Команда вийде і намагатиметься показати свій найкращий футбол і свою силу. Хочемо пройти далі та зіграти цей фінал з Уельсом, але розуміємо, що Шотландія матиме неймовірну підтримку – вони грають удома. Хочеться здобути путівку на ЧС не лише для себе, а й для всієї України, для іміджу, для всього світу, для українських захисників, бо я вважаю, що вони зараз на першому плані. Футбол – це те, що об’єднує. Він може дати радість як для всієї України, так і для наших бійців", - сказав Руслан Малиновський.
Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45. Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.
Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.
- 1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.
- Букмекери вважають збірну Шотландії фаворитом у матчі проти України у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу - 2022.
- Очікується, що півфінальний матч відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна відвідає 50 тис. вболівальників.
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