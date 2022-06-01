Про це повідомляє "Футбол NEWS".

"Це найважливіший матч для нас. Команда вийде і намагатиметься показати свій найкращий футбол і свою силу. Хочемо пройти далі та зіграти цей фінал з Уельсом, але розуміємо, що Шотландія матиме неймовірну підтримку – вони грають удома. Хочеться здобути путівку на ЧС не лише для себе, а й для всієї України, для іміджу, для всього світу, для українських захисників, бо я вважаю, що вони зараз на першому плані. Футбол – це те, що об’єднує. Він може дати радість як для всієї України, так і для наших бійців", - сказав Руслан Малиновський.

Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45. Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.

Букмекери вважають збірну Шотландії фаворитом у матчі проти України у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу - 2022.

Очікується, що півфінальний матч відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна відвідає 50 тис. вболівальників.

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