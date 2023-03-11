Хочу борщ у Криму: що українці пишуть на снарядах для русні

Про це Дана Ярова розповіла у програмі "Війна і волонтери ", журналістки "Еспресо ".

"Наступного тижня я чекаю поставку і будемо знову підписувати, - каже Дана Ярова. - Закликаю, у кого є бажання, ми за символічну суму підпишемо від вас. Будь-які побажання приймаємо ".

За словами волонтерки, побажання українці надсилають різні. Хтось за загиблими воїнами, а від деяких постійно усмішка на лиці.

"З одного боку вони інколи дуже болючі, - розповідає Дана. - А з іншого боку - вражає креативність наших людей. До прикладу, хочу борщ в Криму або тепер ти хороший. Поки моя фаворитка дівчинка Даша, якій 10 років. Вона написала побажання - геть з України москаль некрасивий. Поки ніхто не переплюнув це. Були написи від 4Б класу. Звісно складають батьки дітей, але було. Бажають всього ж, що бажаємо ми. Але дуже боляче писати про загиблих".