Хочу дуже подякувати українській армії, - Зінченко виступив з важливою заявою перед матчем Англія - Україна

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Насамперед хочу дуже подякувати українській армії за цю чудову нагоду грати в найкращу гру, виконувати роботу, яку любимо найбільше. Без них це точно не було б можливим. На стадіоні буде багато українських фанів, також вони будуть дивитися матч по телебаченню. Звісно, кожен очікує на цю гру, ми постараємося показати свій найкращий футбол, щоб змусити їх посміхатися", - заявив Олександр Зінченко.

Футболіст збірної України нагадав, що в Україні немає людей, яких не зачепило вторгнення російського агресора.

"Думаю, в Україні немає жодної людини, яку б не зачепило терористичне вторгнення. Це завжди особливі моменти, коли ми збираємося командою, бо в нас хороший колектив. Відчуваю себе тут як вдома, це моя друга сім’я. Особливо зараз, коли ми всі разом, граємо у футбол - думаю, це найкращі відчуття. На жаль, зараз ці моменти по-своєму особливі. Вже майже 397 днів з моменту, коли терористи вторгнулися в нашу країну та почали цей 397-денний жах. Думаю, кожен в Україні втратив щось - когось з оточення, будинок, роботу, майно. Але кожен змінився відтоді, безсумнівно", - сказав Зінченко.

У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.