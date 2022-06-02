Постійний представник України в ООН застерігає світ від примирення з Путіним.

Сергій Кислиця вважає, що Поступки дозволять Путіну реформувати та модернізувати армію. Виступаючи Задля аргументації своєї позиції український дипломат наводить історичну паралель з британським прем'єром Невіллом Чемберленом, який був прихильним політики умиротворення і підписав Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером.

"Думаю, у Великій Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам'ятати історію. Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році… Менше ніж через рік розпочалася Друга світова війна. Якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи – ми повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році", – сказав Кислиця.

Постпред України в ООН зазначив, що просування ідеї про припинення війни ціною поступок України агресору буде небезпечним і безвідповідальним.

Поступки, на думку дипломата, дадуть шанс Путіну реформувати та модернізувати армію і з новою силою атакувати. "І тоді Європі, і Британії теж, доведеться платити потрійну ціну. Тоді ми можемо побачити напад вже на країну НАТО", – робить висновок Сергій Кислиця.

Він також вказав на непоступливість позиції України, коли мова йде про її суверенітет та територіальну цілісність: ми ніколи не погодимося з тим, що Росія повністю контролює будь-яку частину території України. Будь-які припущення про те, що Україна погодиться на це – неправильні, і не лише з військової, а й політичної точки зору. Українці як нація ніколи не погодилися б з тим, що керівництво країни уступило частину території іншій державі. В Україні це було б політичним суїцидом".

2 червня, виступаючи на Безпековому форумі у Братиславі GLOBSEC, Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства. Він також представив платформу United24.

Того ж дня Генштаб ЗСУ назвав пріоритетні цілі Росії на наступному етапі війни в Україні.

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