Ходи на танці, - Шевченко дав цікаву пораду чемпіону світу з "Динамо"
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко порадив центрбеку "Динамо" Денису Попову ходити на танці
Про це повідомляє YouTube-канал Pressing.
Шевченко порадив Попову займатися танцями, щоб покращити координацію рухів.
"У мене така статура, що треба завжди тримати її в тонусі. Щоб не було простою якогось. Мені Андрій Миколайович порадив: "Ходи на танці". Мовляв, розвивай координацію. Не знаю, я навіть не уявляю, з чого почати, як на ці танці ходити. Може, згодом почну. Така людина не дасть поганої поради, я думаю", - розповів Попов.
В активі Дениса Попова один матч за збірну України під керівництвом Андрія Шевченка, який очолював команду з 2016 до 2021 року.
22-річний Попов є вихованцем академії "Динамо". За основний склад киян дебютував у квітні 2019-го року. Загалом провів за столичний клуб 49 матчів і відзначився 6 забитими м'ячами.
У 2019-му році разом з молодіжною збірною України U19 став чемпіоном світу з футболу.
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