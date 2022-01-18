Ходи на танці, - Шевченко дав цікаву пораду чемпіону світу з "Динамо"

Про це повідомляє YouTube-канал Pressing.



Шевченко порадив Попову займатися танцями, щоб покращити координацію рухів.



"У мене така статура, що треба завжди тримати її в тонусі. Щоб не було простою якогось. Мені Андрій Миколайович порадив: "Ходи на танці". Мовляв, розвивай координацію. Не знаю, я навіть не уявляю, з чого почати, як на ці танці ходити. Може, згодом почну. Така людина не дасть поганої поради, я думаю", - розповів Попов.



В активі Дениса Попова один матч за збірну України під керівництвом Андрія Шевченка, який очолював команду з 2016 до 2021 року.



22-річний Попов є вихованцем академії "Динамо". За основний склад киян дебютував у квітні 2019-го року. Загалом провів за столичний клуб 49 матчів і відзначився 6 забитими м'ячами.



У 2019-му році разом з молодіжною збірною України U19 став чемпіоном світу з футболу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb