Холанд і компанія: визначились трансферні цілі "Барселони" на наступне літо

Про це повідомляє CCMA.



За інформацією джерела, директор "Барселони" Матеу Алемані планує підписати топ-футболістів у лінії захисту, півзахисту та нападу.



Пріоритетною метою серед форвардів є зірка дортмундської "Борусії" Ерлінг Холанд. Проте, на заваді цього трансферу - космічні фінансові запити німців та конкуренція з боку інших клубів.



У півзахист "Барса" планує підписанти Франка Кессьє, чий контракт із "Міланом" закінчиться найближчим літом. Альтернативний варіант – Денис Закарія з гладбахської "Борусії", який також найімовірніше стане вільним агентом.



Серед захисників "Барселоні" цікаві Сезар Аспілікета ("Челсі"), Хосе Гайя ("Валенсія") та Ніклас Зюле ("Баварія").

24 січня стало відомо, що захисник Ніклас Зюле безкоштовно покине мюнхенську "Баварію" наступного літа.