Холанд і компанія: визначились трансферні цілі "Барселони" на наступне літо
Іспанська "Барселона" планує провести потужне трансферне вікно наступного літа
Про це повідомляє CCMA.
За інформацією джерела, директор "Барселони" Матеу Алемані планує підписати топ-футболістів у лінії захисту, півзахисту та нападу.
Пріоритетною метою серед форвардів є зірка дортмундської "Борусії" Ерлінг Холанд. Проте, на заваді цього трансферу - космічні фінансові запити німців та конкуренція з боку інших клубів.
У півзахист "Барса" планує підписанти Франка Кессьє, чий контракт із "Міланом" закінчиться найближчим літом. Альтернативний варіант – Денис Закарія з гладбахської "Борусії", який також найімовірніше стане вільним агентом.
Серед захисників "Барселоні" цікаві Сезар Аспілікета ("Челсі"), Хосе Гайя ("Валенсія") та Ніклас Зюле ("Баварія").
- 24 січня стало відомо, що захисник Ніклас Зюле безкоштовно покине мюнхенську "Баварію" наступного літа.
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