Холіфілд назвав важковаговика з найпотужнішим ударом

Про це повідомляє Boxing Social.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій (до 90,7 кг) та надважкій вазі, найпотужнішим ударом серед його суперників володів американець Джордж Форман, якого він переміг за очками у 1991 році.

"Найсильніше мене вдарив Джордж Форман. Коли він влучив в 11-му раунді, я повернувся до кута та запитав, чи він вибив мені всі зуби" - розповів Евандер Холіфілд, який також зустрічався з іншими легендами боксу - американцями Майком Тайсоном, Ріддіком Боу та британцем Ленноксом Льюїсом.

Джордж Форман був чемпіоном світу в хевівейті та зустрічався з Мохаммедом Алі, якому програв у 1974 програв у легендарному поєдинку, який назвали "Гуркіт в Джунглях". За 20 років Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі в історії.