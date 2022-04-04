Хорватія надала притулок для 11 тисяч українських біженців

Про це повідомляє видання N1.



Раніше Хорватія висловлювала наміри прихистити до 20 тисяч біженців. Представник української громади Віктор Філіма сказав, що значна кількість біженців залишиться, навіть якщо війна швидко закінчиться, тому що потрібен час, перш ніж Україна відновить свою пошкоджену інфраструктуру.



За його словами, головне бажання біженців - якнайшвидше повернутися до своїх домівок, але багато з них не знають, що їм доведеться залишитися довше, оскільки їхні міста та інфраструктура зрівняні з землею.



Представники української громади бачать потенціал у міграції. Вони вважають, що Хорватія може отримати користь від українських біженців, оскільки 30% з них мають вищу освіту, у тому числі лікарі, яких у Хорватії не вистачає.



Частина біженців, які прибули під час першої хвилі, вже отримали перші посвідчення тимчасового захисту та записали дітей до школи. За даними видання, невелика кількість біженців виявили бажання працювати. Оскільки біженцям спочатку потрібно вивчити базову хорватську мову та відповідати іншим вимогам для інтеграції на ринок праці.



Голова української громади Марія Мелеско, яка вивчала хорватську мову та літературу в Києві і вже 15 років живе в Хорватії, каже, що біженці не знають, що залишаться тут довше, ніж вони очікують.



"Перш ніж думати про те, як знайти роботу, матері спершу потрібно розв'язати питання зі статусом перебування в країні і записати дітей у школу чи садок", - сказала вона.



Ще однією проблемою є визначення кваліфікації для роботи за професією, що вимагає часу, особливо для лікарів. Україна не є членом ЄС, і для того, щоб отримати роботу в Хорватії, лікарям спочатку потрібно підтвердити диплом і вивчити хорватську мову.



Майже половина населення біженців - це діти, багато з них навчаються в дитячому садку чи школі, і в них не буде проблем з інтеграцією, сказав Віктор Філіма.



"Якщо війна триватиме, вони знайдуть друзів і познайомляться зі своїми сусідами. Дехто вступить до університету чи влаштується на роботу, а коли побачать, що їм нікуди повертатися, багато хто з них, мабуть, залишиться", - додав Філіма.

Нагадаємо, 28 лютого Хорватія вирішила задовольнити запит України на озброєння та відправить його у кількості, достатній для чотирьох бригад. Вартість зброї становить 16,5 млн євро.