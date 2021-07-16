Хорватія спростила умови в'їзду для українців

Про це пресслужба посольства України у Хорватії повідомило у Facebook.



Згідно з повідомленням, подорожуючі з України можуть здійснити поїздку до Республіки Хорватія без необхідності доводити або обґрунтовувати свої причини поїздки, якщо вони відповідають епідеміологічним умовам в'їзду в Республіку Хорватія та можуть надати один із підтверджуючих документів.



Таким підтверджуючим документом може бути негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не раніше 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону; сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19 вакцинами виробників Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, SinoPharm не пізніше 14 днів від моменту в'їзду в Хорватію та не є старішою за 210 днів; медична довідка про одужання від COVID-19 і отримання однієї дози вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом, за умови, що особам була щеплена в межах 210 днів до моменту перетину кордону; позитивний результат ПЛР-тесту, який підтверджує, що особа одужала від COVID-19.



Крім того, за відсутності одного з чотирьох документів в'їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов'язання особи перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. Якщо така можливість відсутня, самоізоляція триває до десяти днів.



Зазначається, що діти до 12 років звільняються від обов'язку тестування, якщо подорожують з батьками чи опікунами, які мають один із зазначених документів.



Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду. Якщо особа не залишить територію Хорватії протягом 12 годин, то їй автоматично призначається самоізоляція.



У пресслужбі додали, що Прикордонна служба Хорватії рекомендує зареєструвати свій намір про в'їзд до країни на сайті МВС Хорватії.

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