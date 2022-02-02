Хотів побачити дружину та дітей: СБУ затримала гранатометника "ЛНР", який втік на підконтрольну Україні територію
СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримала біля лінії розмежування найманця "ЛНР", який воював проти української армії
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Житель Попаснянського району в 2016 році звільнився з в'язниці в окупованому Красному Лучі, спробував виїхати на підконтрольну територію, але його не випустили. Потім він приєднався до лав окупантів.
СБУ повідомляє, що у "козачому полку імені Платова" він отримав позивний "Мальок" і займав посади стрілка, снайпера і гранатометника. Брав участь у бойових діях проти сил АТО\ООС, вів прицільний вогонь з гранатометів по українській бронетехніці в районі сіл Новоолександрівка та Троїцьке.
"Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину і дітей. Наразі зловмисник затриманий", - йдеться в повідомленні Служби безпеки.
Найманцю "ЛНР" повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
- Нагадаємо, українські військовослужбовці затримали на Донбасі бойовика “ЛНР”. Він під прикриттям з пов'язкою СЦКК здійснював розвідку позицій української армії.
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