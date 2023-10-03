Ховав "товар" у рюкзаку доньки: в Одесі поліція вилучила у чоловіка майже 1,4 кг кокаїну

Про це повідомляє Нацполіція України.

Правоохоронці встановили, що 40-річний житель Одеси організував план збуту кокаїну оптовим покупцям та почав реалізовувати його на території Одещини.

Одесита затримали на одній з вулиць міста, куди він приїхав на таксі з маленької донькою для передачі партії кокаїну. При цьому наркотик він поклав до наплічника дівчинки, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під їстівних дитячих паличок.

На місці затримання поліція вилучила у чоловіка майже 680 грамів речовини, яка за результатами експрес-тесту виявилася кокаїном. Правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваного, де знайшли й вилучили майже 700 грамів наркотику.

Слідча Одеського районного управління поліції Карина Федоряєва повідомила, що вилучені речові докази скеровані на експертизу для встановлення їхнього походження та ваги, а канал постачання наркотичного засобу встановлюють.

Прокуратура повідомила фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 5,2 млн грн.

Фото: telegram Нацполіція України

Фото: telegram Нацполіція України