Ховають техніку між будинків, грабують магазини: Генштаб повідомив про знищення танків і БМП росіян у напрямку Броварів

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Генштабу ЗСУ.



"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти", - йдеться у повідомленні.



Крім того, в Генштабі зазначили, що окупанти намагаються ховати техніку в житлових масивах, а також грабують магазини.



"Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свої машини, що стали металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! " - підсумували в Генштабі ЗСУ.

