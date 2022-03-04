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Ховають техніку між будинків, грабують магазини: Генштаб повідомив про знищення танків і БМП росіян у напрямку Броварів

4 березня, 2022 п'ятниця
08:59
Бровари

Українські військові на броварському напрямку знищили два танки і три БМП, ще одну БМП забрали до свого підрозділу

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український  підрозділ одна бронемашина піхоти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі зазначили, що окупанти намагаються ховати техніку в житлових масивах, а також грабують магазини.

"Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів.  Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свої машини, що стали металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! " - підсумували в Генштабі ЗСУ.
 


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російські військові
війна з Росією
російська військова техніка
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