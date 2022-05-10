Христина Соловій виконає національний гімн перед матчем збірної України проти "Борусії"
11 травня гімн України перед товариським матчем нашої національної збірної з футболу проти "Борусії" з Менхенгладбаха виконає Христина Соловій
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Гімн України перед матчем буде наживо виконувати українська співачка Христина Соловій - авторка і виконавиця хітів "Тримай" та "Українська лють". Сподіваємося, що гімн України у її виконанні надихне синьо-жовтих на самовіддану та змістовну гру", - написали в УАФ.
Гра між збірною України та "Борусією" відбудеться 11 травня у Менхенгладбаху та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 10 травня збірна України презентувала нову форму, в якій зіграє у товариських матчах напередодні відбіркової гри чемпіонату світу проти Шотландії.
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