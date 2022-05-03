"Хроніки пекла": у мережі з'явився документальний фільм про окупований Маріуполь від української режисерки Татаринової
Режисерка Єлизавета Татаринова фільмувала все що відбувалось у окупованому Маріуполі. За 5 годин після публікації документальну стрічку переглянули понад 6 тисяч людей
Фільм опублікували на Youtube.
У стрічці розповідають про початок війни, життя міста без світла, газу та води. Про те, як мешканці міста ховались у підземеллях та депортацію маріупольців до Росії.
"Маріуполь - зруйнований, але нескорений. Місто на сході України з населенням майже півмільйона людей пережило окупацію, повню руйнацію і гуманітарну катастрофу. Окупанти знищували цивільних, не даючи можливості втекти. У цьому фільмі - розповідь тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою - порятунок", - йдеться у описі до фільму.
Пресслужба Маріупольської міської ради повідомила, що серед героїв фільму - ті, хто вижив під час бомбардування драмтеатру та був на місці розбомбленого пологового будинку.
"Світ має знати правду про Маріуполь! Злочинці мають бути покарані!"- додали у пресслужбі.
- Маріуполь оточений російськими військовослужбовцями з 1 березня.
- 25 березня мерія повідомила, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло близько 300 людей.
- Станом на 12 квітня у Маріуполі внаслідок злочинних дій російської армії загинуло більше 10 тис. мирних жителів.
- 24 квітня ми повідомляли, що більш ніж 20 тисяч маріупольців загинули через напад Росії на Україну та наступ на Маріуполь.
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