"Хроніки пекла": у мережі з'явився документальний фільм про окупований Маріуполь від української режисерки Татаринової

Фільм опублікували на Youtube.



У стрічці розповідають про початок війни, життя міста без світла, газу та води. Про те, як мешканці міста ховались у підземеллях та депортацію маріупольців до Росії.



"Маріуполь - зруйнований, але нескорений. Місто на сході України з населенням майже півмільйона людей пережило окупацію, повню руйнацію і гуманітарну катастрофу. Окупанти знищували цивільних, не даючи можливості втекти. У цьому фільмі - розповідь тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою - порятунок", - йдеться у описі до фільму.



Пресслужба Маріупольської міської ради повідомила, що серед героїв фільму - ті, хто вижив під час бомбардування драмтеатру та був на місці розбомбленого пологового будинку.



"Світ має знати правду про Маріуполь! Злочинці мають бути покарані!"- додали у пресслужбі.



Маріуполь оточений російськими військовослужбовцями з 1 березня.

25 березня мерія повідомила, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло близько 300 людей.

Станом на 12 квітня у Маріуполі внаслідок злочинних дій російської армії загинуло більше 10 тис. мирних жителів.

24 квітня ми повідомляли, що більш ніж 20 тисяч маріупольців загинули через напад Росії на Україну та наступ на Маріуполь.