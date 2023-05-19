Хто стане наступним керівником Росії після Путіна?

На Росії, починаючи з 1917 року існує дві важливі закономірності: керівниками стають тільки люди, які мають ідіотичні голоси (Ленін не вимовляв певні звуки, Сталін мав акцент, Хрущов, Брєжнєв, Горбачов — всі говорили дивними голосами, Черненко та Андропов мали "нормальні голоси", але тому і не утрималися, ну а потім був Єльцин із двохвилинними паузами між словами й Путін з писклявим голосом). Тому наступника треба шукати серед володарів ідіотичних голосів.

На Росії, починаючи з 1917 року існує дві важливі закономірності: керівниками стають тільки люди, які мають ідіотичні голоси

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І в цей момент багато хто скаже: Пригожин якраз підходить. Але тут ми підходимо до другої закономірності: після Миколи II існувала чітка повторюваність: лисий лідер — не лисий лідер (Черненко та Андропов також є аномалією, і тому за рік пішли з життя). Тому Пригожин не підходить.

Як ви вже здогадалися — це конспірологія. Автор цієї чудової та смішної, теорії Микола Поліщук, але, в кожній правді є доля конспірології, а в кожній конспірології є частка правди.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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